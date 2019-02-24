Нетаньяху перед встречей с Путиным разъяснил позицию Израиля по Сирии

Еврейское государство продолжит действия против закрепления Ирана в Сирии, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства в преддверии встречи с главой российского государства Владимиром Путиным 27 февраля в Москве.

«У меня есть четкое послание иранскому режиму, который намерен уничтожить Израиль: Израиль продолжит сколько необходимо действовать для блокирования иранского военного закрепления в Сирии», – приводит его слова ТАСС.

Нетаньяху сообщил, что перед встречей он провел телефонный разговор с Путиным. «Конечно, тема Ирана стоит во главе наших обсуждений. Я буду обсуждать с ним развитие событий в регионе и иранскую агрессию», – сказал премьер-министр еврейского государства.

Кроме того, по его словам, на встрече с российским лидером будет обсуждаться усиление механизма координации между военными России и Израиля «с целью сохранения стабильности и предотвращения ненужных трений в регионе».

«Эти переговоры важны для безопасности и Армии обороны Израиля, и также очень важны для Государства Израиль», – добавил Нетаньяху.

21 февраля в Кремле сообщили, что по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Нетаньяху. Визит израильского премьера, планировавшийся на этот день, был перенесен.