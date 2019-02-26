Нетаньяху признался, о чем хочет поговорить с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что центральной темой переговоров с президентом России Владимиром Путиным станет присутствие Ирана в Сирии.

«Сегодня я отправляюсь в Москву, где завтра встречусь с президентом России Владимиром Путиным. В центре наших переговоров будет иранская консолидация в Сирии. Мы действуем против нее, мы атакуем их базы и продолжим действовать. Я буду говорить об этом с президентом», – передает слова Нетаньяху РИА «Новости».

Он добавил, что Израиль продолжит действовать до тех пор, пока иранцы не будут выдворены из Сирии, так как Иран «угрожает уничтожить Израиль».

«Мы не дадим ему закрепиться у нашей границы», – заявил Нетаньяху.

Ранее СМИ сообщили, что Нетаньяху продемонстрирует Путину карту иранских военных позиций в Сирии.

Переговоры Путина и Нетаньяху состоятся 27 февраля.