Украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым

Дуэт Anna Maria, солистками в котором являются сестры Анна и Мария Опанасюк, подвергшиеся на Украине жесткой критике из-за нежелания признавать Крым «украинским», будут рады видеть на полуострове, заявил глава общественной палаты региона Григорий Иоффе.

Иоффе в комментарии РИА «Новости» отметил, что две молодые исполнительницы «не повелись на политическую провокацию», говорили искренне, не залезая в политические дебри. По его словам, это говорит о том, что девушки – «достойные и очень настоящие крымчанки».

«Жизнь сложилась так, что они делают свою карьеру на Украине, но эта карьера не политическая, а это карьера певческая. Теперь им предстоит пройти сквозь серьезные неприятности на Украине, но они должны помнить, что всегда смогут вернуться в Крым и будут здесь желанными людьми и крымчанками», – добавил он.

Глава ОП российского региона подчеркнул, что знаком с Анной и Марией еще с их детства. «На моих глазах проходило их становление в Крыму. Они стали самыми молодыми обладательницами звания заслуженных артисток Крыма», – заметил он. По словам Иоффе, нормальным и естественным является желание исполнительниц выбрать Украину для пробы своих творческих сил.

«А их позиция по Крыму показывает, что они достойные крымчанки», – подчеркнул Иоффе.

Напомним, участниц группы Anna Maria раскритиковали за ответ на вопрос о принадлежности Крыма. Одна из певиц заявила, что Украина «сама потеряла» полуостров. При этом девушки отказались называть Крым украинским или российским. В прямом эфире украинских певиц обругали матом.

Телеведущая Ольга Скабеева поддержала Анну и Марию Опанасюк, отметив, что девушки «крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью». Ситуацию прокомментировал и украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки.

В субботу вечером имена родителей Анны и Марии Опанасюк попали в базу данных сайта «Миротворец».