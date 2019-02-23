Представитель юмористки Медведевой усугубила «шутку» про Карбышева

Представитель бывшей участницы Comedy Woman Натальи Медведевой Ольга Каткова попыталась оправдать шутку про советского генерала Дмитрия Карбышева, погибшего в немецком концлагере Маутхаузен.

«Вы в курсе, что вообще исторически, я знаю, что говорит наша история, мне звонил один немец из Германии, возмущенный травлей Наташи в интернете, он провел свои исследования, поднял архивы, готов все отсканировать и прислать, что вообще в тот день погода на улице была два градуса плюс», – цитирует РИА «Новости» слова Катковой в интервью телеканала «Рен ТВ».

В начале февраля Наталья Медведева извинилась за шутку Comedy Woman про генерала Карбышева.

Напомним, режиссер Никита Михалков в эфире своей передачи «Бесогон» назвал участниц Comedy Woman овцами за шутку про советского генерала Дмитрия Карбышева.

Генерал Дмитрий Карбышев – советский ученый-инженер, генерал-лейтенант инженерных войск, доктор военных наук. С 1900 года он служил в царской армии, в 1-м Восточно-Сибирском саперном батальоне, участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах. В декабре 1917 года вступил в ряды РККА.

В начале Великой Отечественной войны Карбышев был ранен и попал в плен, после чего в феврале 1945 года его пытали с помощью ледяной воды на морозе и убили.