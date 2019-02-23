На Украине призвали запретить не выходившему на Майдан Зеленскому выдвигаться в президенты

Политики, которые не принимали участие в митингах в 2014 года, не имеют морального права выдвигаться на президентские выборы, считает украинский художник и активист Сергей Поярков.

Поярков обвинил кандидата в президенты Владимира Зеленского в том, что тот не выходил на Майдан, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Пояркова журналу «Страна».

«У меня вопрос: что он делал, когда украинцы стояли на Майдане? Бегал по корпоративам, снимал дурацкие сериалы, поносил Украину в Юрмале», – сказал он.

Он также заявил, что у Зеленского нет «морального права» выдвигать свою кандидатуру в отличие от других политиков, которые отстаивали свою позицию «во время революции».

Ранее один из претендентов на пост президента Украины Евгений Мураев говорил, что «феномен» популярности юмориста Владимира Зеленского заключается в «форме протеста» украинцев.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта, Центризбирком страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства – 44. По данным опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, шоумен Владимир Зеленский остается лидером в рейтинге кандидатов: за него готовы проголосовать 17,5% избирателей, а среди тех, кто определился с выбором - 19%. Приблизительно равные шансы выйти во второй тур имеют действующий президент Петр Порошенко (соответственно 13,1% и 16,8%) и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (11,5% и 13,8%).