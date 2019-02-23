Командир ополчения раскрыл неизвестные события «крымской весны»

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, во времена «крымской весны» бывший командиром народного ополчения, рассказал, как украинские военнослужащие массово переходили на сторону Крыма, а также о том, как жители Украины пытались переносить пограничные столбы, лишь бы стать российскими гражданами.

Шеремет рассказал РИА «Новости», что народное ополчение создавалось спонтанно, отправной точкой стало 23 февраля 2014 года. К этому времени в Киеве произошел государственный переворот, а действующий президент Виктор Янукович бежал.

«Крымчане стали массово обращаться с призывами объединиться для защиты полуострова. Фундамент народного ополчения был заложен на митинге у стен крымского парламента 23 февраля», – сообщил он, отметив, что позднее подобные подразделения образовались во всех регионах полуострова. Общая численность составила более 10 тыс. человек, причем в отдельный батальон вошли женщины, задачей которых было оказание медицинской помощи и организация питания.

«Пошла цепная реакция. Люди были готовы защищать свой дом, свой полуостров. Мы должны были остановить надвигающуюся из Киева вакханалию. Время было страшное», – признался Шеремет. Он рассказал, как командиры подразделений ополчения прятали свои семьи, потому что никто не знал, чем все это может закончиться.

Первым вооружением ополченцев были палки и щиты, кованые местными кузнецами. Шеремет был избран командиром, а главнокомандующим – тогда руководитель движения «Русское единство», а ныне глава Крыма Сергей Аксенов. Роты состояли из крымчан различной национальности, в том числе крымских татар, армян, украинцев.

Ополченцы были первыми, кто блокировал украинские военные части на полуострове, а также перекрыли перешеек – сухопутную часть границы с Украиной.

«Многие украинские воинские части приняли присягу на верность народу Крыма, так как понимали, что назад на Украину уже никто не вернется. С такой Украиной было не по пути», – рассказал Шеремет, отметив, что порядка 70% военнослужащих Украины остались на территории Крыма. Он подчеркнул, что украинским военным не мешали покинуть Крым, «никого не держали, но и не позволяли унижать тех, кто хотел остаться служить на полуострове».

Шеремет добавил, что в числе тех, кто убыл на Украину, были и его товарищи, которые после «звонили, сожалели и кусали локти». «Раскаивались, что бросили полуостров. Некоторых из них отправили в Донбасс, некоторые там и погибли. Отношение к военнослужащим на Украине отвратное», – сказал он.

Весной 2014 года задачей ополчения было предотвращение провокаций. «Пресечено много попыток терактов. Закладки тротила были обезврежены под железнодорожными мостами, на вокзалах. Украинские националисты везли в Крым оружие, боеприпасы», – сказал Шеремет, отметив, что в то время об этом не говорили во избежание паники среди населения.

Шеремет рассказал, что провокаторы пытались въезжать в Крым на автомобилях, битком набитых коктейлями Молотова, холодным и огнестрельным оружием. Радикалов живыми и здоровыми выдворяли за пределы полуострова, у них изымали оружие, сообщил депутат.

Встречали ополченцы и «поезд дружбы», отправленный из Киева с украинскими вооруженными радикалами. Однако те так и не решились встретиться с крымчанами лицом к лицу. «Где-то на границе они повыпрыгивали, и поезд пришел в Симферополь с опозданием пустым», – подчеркнул Шеремет.

«Крым стоял на тончайшей грани и ушел от страданий и несправедливости, которые сегодня поглотили Украину. Спасибо «вежливым людям», которые давали нам стимул, уверенность и поддержку, а также президенту России Владимиру Путину, который не оставил крымчан в трудный период», – сказал Шеремет.

Вместо диалога с Крымом Киев выбрал тактику силу. В частности, в регион были отправлены самолеты с десантниками, но ополчение не дало этим самолетам приземлиться ни в Евпатории, ни в Симферополе. «На взлетную полосу выставляли бочки с соляркой и поджигали. Мы готовы были блокировать их всеми подручными средствами, в том числе заряженными», – подчеркнул Шеремет.

Кроме того, продолжил он, у берегов кружили натовские корабли, нацеленные на то, чтобы «высадиться в Крыму, сделав в последующем из полуострова свою военную базу». «Они не успели. Мы сработали на опережение и создали плацдарм для защиты и обороны полуострова», – отметил Шеремет.

Депутат также вспомнил случай на Арабатской стрелке – узкой длинной косе на северо-востоке Крыма, административно поделенной с Херсонской областью Украины. «Когда мы установили столбы на границе, чтобы визуально отделить Крым от Украины, то жители небольшой деревушки, оказавшейся по другой стороне, выкапывали эти столбы и переносили за свою деревню, чтобы оказаться частью Крыма. Люди говорили: вы нас не забывайте и не бросайте», – рассказал он.

Границу, по его словам, со временем пришлось вернуть на место, тогда люди бросили деревню и переехали в Крым.

Ранее Шеремет говорил, что спровоцированный США государственный переворот на Украине значительно ускорил процесс возвращения Крыма на свою историческую родину в Россию.