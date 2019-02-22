В Крыму поблагодарили США за помощь в воссоединении с Россией

Спровоцированный США государственный переворот на Украине значительно ускорил процесс возвращения Крыма на свою историческую родину в Россию, заявил депутат Госдумы от республики Михаил Шеремет.

«Государственный переворот на Украине, координируемый американцами, принес украинскому народу одни несчастья, в виде гражданской войны и обнищания, но для Крыма он стал отправной точкой для активизации борьбы за возвращения на историческую родину в Россию», – сказал РИА «Новости» Шеремет, который во времена «Крымской весны» возглавлял народное ополчение полуострова.

По его словам, Крым рано или поздно вернулся бы в Россию, но для этого понадобились бы десятилетия упорной борьбы. «Если бы не этот майдан, то возможно, что Крым бы и дальше находился в составе Украины. Он в любом бы случае вернулся в Россию, но прошли бы десятки, а то может и сотни лет. Госпереворот на Украине мобилизовал всех крымчан в едином порыве вернуться в родную гавань», – подчеркнул депутат.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за время нахождения в составе России Крым не стал «более российским» и Киеву удалось украинизировать полуостров. В Крыму в ответ назвали Климкина «случайным прохожим, который шел мимо МИД Украины».