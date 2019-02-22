Художник объяснил вызвавшие скандал православные иконы в стиле аниме

Иконы с лицами в стиле аниме, опубликованные в соцсетях, являются примером низкосортного юмора, но их не надо принимать за оскорбление, так как они сделаны без злого умысла, сообщил художник Дмитрий Грозов.

На прошлой неделе СМИ сообщили о паблике во «ВКонтакте», в котором авторы публикуют изображения икон, где персонажи изображены в стиле аниме.

«Наше сообщество специализируется на таком явлении, как православные аниме-иконы. Данное течение народного искусства произрастает из ортодоксального христианства и японской анимации», – говорится в описании сообщества.

«Тот контент, что бурно обсуждается в теме аниме-икон, очень разный сам по себе. Есть работы, талантливо и качественно нарисованные, это, бесспорно, можно назвать искусством. Ведь аниме в данном случае просто стилистика, выбранная автором... Совсем другое дело – банальные фотошоп-коллажи икон и криво вырезанных аниме-картинок в этом паблике. Это просто довольно низкосортный юмор без какой-либо ценности, сделанный детьми без всякого злого умысла», – пояснил художник Дмитрий Грозов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что не нужно устраивать «охоту на ведьм», так как к иконам не приделали «ничего криминального».

«Лично мне кажется, что с эпохи Ренессанса тема Библии не так массово освещается в массовой культуре и искусстве. И было бы даже интересно осветить какие-то ее сюжеты в новых современных форматах, даже если это формат и стилистика японской анимации. Я выступаю лишь за то, чтобы это было сделано талантливо и качественно», – отметил Грозов.

Пресс-секретарь епархии Уфы Евгений Шерышев сообщал, что епархия также изучает эти картинки.

«Судя по всему, эти изображения публикуются там давно, нельзя сказать, что мы начали проверку по данному факту, это не наша прерогатива. Специалисты посмотрят и решат, возможно, направят запрос в Московскую епархию. Есть там моменты оскорбления чувств верующих или нет, это решать специалистам», – сказал Шершынев.

Стоит отметить, что первый пост в указанном паблике датируется летом 2014 года.