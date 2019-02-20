Украинские пограничники устроили стрельбу на границе с Румынией

В Черновицкой области Украины пограничники начали стрелять по контрабандистам, пытавшимся вывести в Румынию ящики с нелегальными сигаретами.

ЧП произошло около 13.30 по местному времени у отделения «Красноильск», сообщил пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян в своем Facebook.

Пограничники нашли группу около 10 человек, которые пытались пересечь границу с пакетами сигарет, пояснил Слободян.

«Через несколько минут, поняв, что количественно их гораздо больше, чем пограничников, вернулись, чтобы применить силу против наряда и отбить оставленные ящики. Поскольку пограничники выполняли обязанности по охране границы, с целью прекращения незаконных действий нарушителей и недопущения предпосылок к завладению оружием, пограничники в пределах, определенных законодательством и предоставленных полномочий вынуждены были применить оружие», – написал он.

По словам Слободяна, два человека получили пулевые ранения ног, пострадавшие доставлены в городскую больницу.

«Сопротивление законным действиям пограничников во время выполнения последними обязанностей по охране границы недопустимо», – подчеркнул пресс-секретарь украинского ведомства.