Российские самолеты предложили производить в Индии

Производство российских самолетов МС-21, Ил-114-300, Бе-200 может быть локализовано в Индии.

Такая возможность обсуждалась на встрече главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с министром торговли, промышленности и гражданской авиации Республики Индия Сурешем Прабху.

«Обсуждая сотрудничество в авиастроительной отрасли, Денис Мантуров подтвердил заинтересованность России в продвижении на индийский рынок гражданской авиационной техники, прежде всего, с учетом возможной локализации производства – это самолеты МС-21, Ил-114-300, а также самолета-амфибии Бе-200», – передает сообщение российского ведомства ТАСС.

Кроме того, Мантуров отметил готовность продолжить поставки отечественных вертолетов в Индию. В частности, это могут быть новые для индийского рынка Ми-171А2 и легкий вертолет «Ансат».

Ранее сообщалось, что портфель оборонных заказов Индии приблизился для России к 10 млрд долларов.