Портфель российских оборонных заказов в Индии достиг 10 млрд долларов

Заказы российской оборонной промышленности в Индии достигли 10 млрд долларов, и будут продолжать расти, заявили в Рособоронэкспорте.

«В прошлом году Россия и Индия сделали очередные весьма серьезные шаги навстречу друг другу, подписав рекордные по объему контракты на поставку российской военной техники и ее производство на национальных индийских предприятиях», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства. Оно намерено принять участие в авиасалоне AeroIndia 2019, который пройдет с 20 по 24 февраля на военной авиабазе Елаханка в Бангалоре, чтобы показать более 200 образцов отечественной техники.

В их числе многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, самолет-заправщик Ил-78МК-90А, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), а также учебно-тренировочный (учебно-боевой) самолет Як-130.