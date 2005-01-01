Оксана Пушкина призвала «недалеких мужиков» не навязывать женщинам «роль инкубатора»

После заявления губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о необходимости «здравомыслящих» россиянок рожать, депутат Госдумы России Оксана Пушкина призвала чиновников не навязывать женщинам «роль инкубатора».

По ее словам, если женщины позволяют «недалеким мужланам» говорить подобные вещи в свой адрес, они будут продолжать это делать. Пушкина добавила, что дети – это всегда плод любви, а их появление является большой ответственностью для каждой семьи, пишет РенТВ.

«Это дело двоих – мужчины и женщины! Прекратите оскорблять и унижать женщин в публичном пространстве, навязывая им роль инкубатора», – потребовала Пушкина.

Она отметила, что если у людей будут перспективы, то они будут хотеть рожать больше детей. Депутат подчеркнула, что важно также создать условия для матерей-одиночек. В пример она привела 600 тыс. разводов за прошлый год. Которые пришлись на 1 млн браков.

Во время инвестиционного форума в Сочи 14 февраля Артамонов заявил, что «любую здравомыслящую женщину» физиология «зовет» к рождению первого ребенка в любых условиях. Его высказывание вызвало большой резонанс в обществе.