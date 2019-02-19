Порошенко заявил об отмене Вашингтоном встреч с россиянами из-за керченского инцидента

США якобы отменили все встречи с представителями России в связи с инцидентом в Керченском проливе, утверждает президент Украины Петр Порошенко.

«В Мюнхене в рамках конференции по безопасности у меня была встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, который подчеркнул, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что встреч якобы не будет, пока украинских моряков не отпустят.

Отметим, что после инцидента в Керченском проливе представители России и США уже встречались.

Ранее сообщалось, что в ЕС достигли политического соглашения по новым санкциям против России из-за задержания в Керченском проливе украинских моряков.

На прошлой неделе сообщалось, что санкции будут введены против восьми человек.

В США также считают инцидент в Керченском проливе поводом для санкций.

Напомним, в ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива, украинские моряки были задержаны.