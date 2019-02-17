Появились сообщения об ухудшении состояния Скрипаля

Состояние работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который, как утверждают в Лондоне, якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом в Солсбери, ухудшилось, пишет британская газета Times.

«Ему оказывают медицинскую помощь на дому», – передает РИА «Новости» слова источника издания в британской разведке.

По информации Times, врачи опасаются, что он не сможет полностью поправиться. «Само вещество, вероятно, по большей части распадется и выйдет из организма, но эффект может быть долгосрочным», – сказал научный сотрудник Ноттингемского университета Уэйн Картер.

В полиции в свою очередь выразили уверенность, что Скрипаль «какое-то время» будет нуждаться в медицинской помощи.

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей.

При этом в Британии звучат самые странные версии произошедшего. Так, недавно там сообщили, что Скрипали спаслись после «отравления нервно-паралитическим веществом» благодаря тому, что пошел сильный дождь.

В последнее время в британских СМИ муссируются слухи о «третьем отравителе» Скрипалей – «сотруднике российской военной разведки» под вымышленным именем Сергей Федотов. Пресса пишет, что к инциденту в Солсбери якобы могут быть причастны пятеро граждан России. Российское посольство в Лондоне назвало эти утверждения вбросом.