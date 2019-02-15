В Кремле отреагировали на сообщения о третьем подозреваемом в деле Скрипалей

Кремль не изменил свою позицию относительно публикаций в СМИ о подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о «настоящем имени» еще одного человека, будто бы связанного с инцидентом в британском Солсбери.

«[Кремль комментирует эту информацию] Точно так же, как мы комментировали сообщения о первом и втором человеке, которым вменяется то, что вменяется. Ничего здесь не меняется, наш подход остается прежним», – приводит его слова ТАСС.

Накануне организация Bellingcat сообщила, что «настоящим именем» подозреваемого по делу об отравлении Скрипалей Сергея Федотова является Денис Сергеев.

Напомним, британские следователи отрабатывают версию о якобы имевшем место участии в отравлении Скрипалей третьего человека – некоего «сотрудника российской военной разведки» под вымышленным именем Сергей Федотов. Также сообщалось, что британские спецслужбы считают, что к инциденту в Солсбери якобы могут быть причастны пятеро граждан России. Российское посольство в Лондоне назвало эти утверждения вбросом.