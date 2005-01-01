Озвучено «настоящее имя» третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Организация Bellingcat сообщила, что настоящим именем подозреваемого по делу об отравлении Скрипалей Сергея Федотова является Денис Сергеев.

«Третий подозреваемый в деле об отравлении Скрипалей идентифицирован как Денис Сергеев, высокопоставленный офицер ГРУ», – сообщила организация в своем Twitter.

По данным Bellingcat, у обоих мужчин совпадает дата рождения – 17 сентября 1973 года.

Сергеев, по этим сведениям, родился в Казахстане, служил в армии, проходил обучение в Дипломатической академии МИД России.

Bellingcat также опубликовал сведения о перемещении Федотова за последние шесть лет. Организация сообщила, что эта информация была получена «с помощью партнеров» при анализе нескольких онлайн-баз данных бронирования.

With the help of our investigative partners, we were able to analyze a series of online booking/travel databases, showing us where Fedotov went after he was born. From 2012-8, here are the trips he took (that we are aware of). pic.twitter.com/ATLGGeRTvf — Bellingcat (@bellingcat) 14 февраля 2019 г.

По информации СМИ, британские следователи отрабатывают версию о якобы имевшем место участии в отравлении Скрипалей третьего человека – некоего «сотрудника российской военной разведки» под вымышленным именем Сергей Федотов. Также сообщалось, что британские спецслужбы считают, что к инциденту в Солсбери якобы могут быть причастны пятеро граждан России.

Российское посольство в Лондоне назвало эти утверждения вбросом. В Кремле усомнились в достоверности таких сообщений.