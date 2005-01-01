В МИД озвучили принципиальную позицию России по Идлибу

Компромисс с террористами в сирийском Идлибе невозможен, их необходимо уничтожить, это принципиальная позиция России, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

«Идлиб – серьезная проблема, это, пожалуй, максимальная концентрация террористов в регионе, а, может быть, и за его пределами. Наша принципиальная позиция – нет компромиссам с террористами, они должны быть уничтожены», – передает ТАСС его слова.

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин предложил искоренить террористические группировки в Идлибе. При этом в Кремле заявили, что Путин не планирует там военной операции.