Песков сообщил об отсутствии планов по военной операции в Идлибе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует военной операции в сирийском Идлибе в рамках дополнительных шагов для стабилизации ситуации.

«Конкретно – нет», – ответил Песков на вопрос журналистов о возможности военной операции в рамках договоренностей России, Турции и Ирана на саммите по Сирии в Сочи.

«Это шаги, направленные на то, чтобы очистить Идлиб от террористических группировок, которые сейчас контролируют значительную часть территории», – цитирует РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента.

Ранее Путин предложил искоренить террористические группировки в Идлибе.