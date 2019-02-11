Подросток в Сургуте осужден за истязания учащихся спецшколы

В Сургуте вынесли приговор бывшему ученику специальной школы, который обвинялся в вымогательстве, истязаниях и преступлениях против половой неприкосновенности других учащихся, сообщает СК по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Следствие и суд установили, что 17-летний подросток в разные периоды 2016 и 2017 годов избивал воспитанников школы, сообщается на сайте регионального СК.

«(Он) наносил сверстникам удары руками, ногами и подручными предметами по различным частям тела, а также под угрозой применения насилия требовал от потерпевших передать ему денежные средства», – говорится в сообщении.

Также упоминается один из эпизодов, в котором осужденный в душевой облил ноги одного из школьников горячей водой, пострадавший получил термический ожог стоп.

«Судом подросток признан виновным в совершении 15 преступлений, в том числе относящихся к категории особо тяжких, ему назначено наказание в виде пяти лет двух месяцев, отбывать которые он будет в колонии общего режима», – заключило ведомство.

В декабре подростка, напавшего на пермскую школу, приговорили к 10 годам воспитательной колонии.