Напавшего на пермскую школу подростка приговорили к почти 10 годам колонии

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил одного из подростков, обвиняемых в нападении на школу №127, к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии.

Рассмотрение уголовного дела в отношении одного из подростков началось в конце октября в закрытом режиме из-за того, что подсудимый является несовершеннолетним. Подростку были предъявлены обвинения по трем преступлениям. Бывший 17-летний ученик школы, в частности, обвинялся в совершении с соучастником покушения на убийство 30 человек, среди которых были девять малолетних учащихся и учитель, получившие множественные колото-резанные ранения, а также 19 малолетних учащихся. Кроме того, он обвинялся в умышленном уничтожении имущества школы путем поджога, а также в разбойном нападении на охранника школы с предметом, похожим на пистолет, передает РИА «Новости».

В начале судебного процесса адвокат подсудимого Степан Овчинников заявил, что его подзащитный раскаялся в содеянном. По данным Овчинникова, подросток полностью признал вину в совершении поджога и частично в покушении на убийство. При этом подсудимый не признал вину в разбое, потому что этот инцидент произошел за полтора года до нападения на школу.

Дело в отношении второго соучастника выделено в отдельное производство, поскольку по своему психическому состоянию в отношении подростка будет решаться вопрос о применении принудительных мер медицинского характера. пока подозреваемый находится в стационаре, оказывающем психиатрическую помощь.

Напомним, 15 января в пермской школе №127 между двумя подростками произошла драка на ножах, пострадали 15 человек, среди которых ученики младших классов и учительница. Учительница Наталья Шагулина во время конфликта подростков приняла весь удар на себя, губернатор Пермского края Максим Решетников представил ее к медали «За отвагу». Устроившие поножовщину подростки не смогли объяснить следователям мотивы своего поступка.