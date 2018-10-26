Напавший на школу в Перми подросток частично признал вину

Один из двух подростков, устроивших в январе поножовщину в пермской школе, частично признал свою вину, сообщил его адвокат Степан Овчинников.

«По составу не признали вину в полном объеме: разбой – это полуторагодичной давности история, она не относится к делу, по ст. 105 («покушение на убийство двух и более лиц») – частичное признание вины», – сказал Овчинников ТАСС.

Он отметил, что подросток раскаивается в содеянном, это один из элементов признания вины.

Адвокат сообщил, что во время судебного заседания никаких угроз от участников процесса к подсудимому не поступало.

Пока на суде выступил только один из родителей пострадавших детей. Он рассказал, что не получил извинений о нападавшего или его родителей.

Адвокат сообщил, что ранее извинения были принесены публично через СМИ.

Подросток обвиняется по статьям о разбое, умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, покушении на убийство двух и более лиц.

Судебное заседание проходит к закрытом режиме.

Расследование в отношении второго нападавшего продолжается. Ранее судебно-медицинская комиссия признала его невменяемым.

Напомним, 15 января в пермской школе № 127 между двумя подростками произошла драка на ножах, пострадали 15 человек, среди которых ученики младших классов и учительница.

Учительница Наталья Шагулина во время конфликта подростков приняла весь удар на себя, губернатор Пермского края Максим Решетников представил ее к медали «За отвагу».

Устроившие поножовщину подростки не смогли объяснить следователям мотивы своего поступка.