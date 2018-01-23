Раненную в резне в пермской школе учительницу представили к награде

Губернатор Пермского края Максим Решетников представил пострадавшую при нападении на школьников учительницу Наталью Шагулину к медали «За отвагу», сообщила пресс-служба администрации губернатора Прикамья.

«Максим Решетников направил в адрес президента России Владимира Путина представление к награде учителя СОШ номер 127 Наталии Шагулиной. Он предложил наградить учителя медалью «За отвагу», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова просила губернатора Пермского края представить Наталью Шагулину к государственной награде.

Напомним, что раненная в Перми учительница после прихода в сознание первым делом спросила про учеников.

До этого руководитель департамента образования Перми Людмила Гаджиева сообщила, что учительница Наталья Шагулина во время конфликта подростков приняла весь удар на себя.