Валерия рассказала о предчувствии перед ДТП с сыном

Певица Валерия прокомментировала аварию на скоростной трассе М11, в которую попал ее сын Арсений Шульгин, когда вместе с друзьями ехал в Санкт-Петербург.

Артистка рассказала, что знала о планах сына с друзьями отправиться в Северную столицу, но не восприняла их всерьез. «Я подумала, что если решат, то утром сообщат», – отметила она.

О том, что сын уже в дороге, певица узнала, когда утром в воскресенье заглянула на его страницу в Instagram. «У меня прям сердце екнуло, потому что я понимаю, что дорога жуткая. Набираю ему, а он говорит: «Все нормально, я губу разбил». И тут я понимаю, что произошла авария», – приводит слова певицы телеканал РЕН ТВ.

«Как-то вот прям чутье у меня было. Я позвонила через пять минут после аварии», – добавила Валерия.

Она рассказала, что ребята просто хотели провести выходной в Петербурге. «Мы, конечно, говорили, что было бы хорошо пообедать вместе. В итоге обед состоялся, но все покалеченные были, травмированные. Ничего веселого», – сказала певица.

По словам Валерии, Арсений планировал познакомить ее со своей новой девушкой, которая в момент ДТП находилась за рулем и сломала руку. «Не так я себе представляла наш семейный обед. Все в стрессовом состоянии», – посетовала певица.

«Им, конечно, оказали помощь, сделали все рентгены. Все достаточно грамотно. Спасибо врачам. Девочке в Москве будут уже делать операцию», – сказала Валерия.

Напомним, автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области. Артем Клюшин, знакомый Шульгина и очевидец аварии, объяснил ДТП «ужасной погодой», «мокрой трассой».

Продюсер Иосиф Пригожин, муж Валерии, уточнил, что Арсений разбил губу, а его девушка сломала руку.