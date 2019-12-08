Пригожин рассказал о полученной сыном Валерии в ДТП травме

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как пострадал Арсений Шульгин, сын его супруги певицы Валерии, в аварии на трассе Москва – Санкт-Петербург в Ленинградской области.

По словам мужа певицы, Арсений с друзьями ехал в Санкт-Петербург, за рулем автомобиля находилась его девушка. ДТП произошло под Тосно, уточнил продюсер.

«Девушка сломала руку, он (Шульгин – прим. ВЗГЛЯД) сидел на заднем сидении, ударился головой о подлокотник, разбил губу», – передает РИА «Новости» слова Пригожина.

По словам продюсера, врачи в Тосно зашили губу пострадавшему, а затем отпустили его.

Напомним, автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области. Артем Клюшин, знакомый Шульгина и очевидец аварии, объяснил ДТП «ужасной погодой», «мокрой трассой».