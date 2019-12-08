Сын Валерии разбился на спорткаре на трассе М-11

Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, разбился на спорткаре Jaguar F-Type на платной трассе М-11 в районе Тосно. Он и его девушка госпитализированы, сообщают СМИ.

Шульгин попал в аварию на 649-м км трассы М-11 «Нева» – его автомобиль Jaguar занесло, и он врезался в отбойник. Фото с места происшествия 8 декабря он опубликовал в своем Instagram, а также снимок из больницы с подписью: «Почти добрались до Питера», пишет «Фонтанка».

Сын Валерии сообщил, что ехал в Петербург в компании друзей. Сильнее всех пострадала его девушка, которая получила открытый перелом. Также сильно поврежден автомобиль Шульгина.

Арсению Шульгину 21 год.