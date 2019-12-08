Очевидец рассказал о ДТП с сыном Валерии

Артем Клюшин, знакомый сына певицы Валерии Арсения Шульгина, рассказал детали произошедшего под Санкт-Петербургом дорожно-транспортного происшествия.

По словам Клюшина, девушка Шульгина – Лиана, которая в момент аварии находилась за рулем, приняла основной удар на себя.

«Она сделала максимум, что можно сделать в этой ситуации», – сказал он Пятому каналу.

Клюшин назвал произошедшее несчастным случаем, который объяснил «ужасной погодой», «мокрой трассой».

Он отметил, что в результате ДТП Лиана сломала руку и сейчас вместе с другими пострадавшими находится в больнице в Тосно.

Напомним, автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области. В результате аварии Шульгин получил травму и был прооперирован.