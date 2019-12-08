Фигуристка Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип

Российская фигуристка Александра Трусова во время исполнения произвольной программы в финале Гран-при в итальянском Турине впервые в истории женского одиночного катания исполнила флип в четыре оборота.

Помимо исполнения флипа в четыре оборота, Трусова ранее впервые в истории женского одиночного катания исполнила четверной лутц и четверной тулуп, а также стала второй фигуристкой, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота, передает ТАСС.

Среди мужчин четверной флип исполняют только три фигуриста – американец Натан Чен, японец Сема Уно и россиянин Александр Самарин.

Трусова проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В этом сезоне в активе 15-летней россиянки победы на этапах Гран-при в России и Канаде, где она установила два мировых рекорда – в произвольной программе (166,62) и по сумме баллов (241,02).

Напомним, в октябре Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила четыре четверных прыжка в одной программе, после чего заявила, что хотела бы соревноваться с мужчинами. Фигуристку также признали лучшим молодым спортсменом года Европы в зимних видах спорта.

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