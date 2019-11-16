Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

15-летняя фигуристка получила 234,47 балла и вышла в финал серии. Она исполнила четыре четверных прыжка, но в одном допустила ошибку, передает РИА «Новости».

Второе место заняла россиянка Евгения Медведева с 225,76 баллов. Третье место заняла представительница США Мэрайя Белл, у которой 205,67 балла.

Другая российская фигуристка, Станислава Константинова, набрала 156,94 балла и стала одиннадцатой.

По словам российского хореографа Ильи Авербуха, ошибки Трусовой во время исполнения произвольной программы объяснимы усталостью спортсменки, передает ТАСС.

«Визуально Саша совершила больше ошибок, но нужно понимать, что она ошибалась на запредельных ультра-прыжках. У нее сложнейший контент, включить в одну программу сразу четыре четверных – на такое способны единицы в мужском одиночном катании», – подчеркнул Авербух.

В конце октября Трусова на втором этапе Гран-при в Канале обновила два мировых рекорда по числу набранных баллов в произвольной программе и по сумме двух программ.

В начале октября 15-летняя Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила четыре четверных прыжка в одной программе.

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