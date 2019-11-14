Фигуристка Трусова захотела соревноваться с мужчинами

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова заявила, что хотела бы соревноваться с мужчинами, так как они могут исполнять четверные прыжки в короткой программе.

«Конечно, можно посоревноваться с мужчинами. Я этого хочу. Потому что у них в короткой программе можно прыгать четверные прыжки», – передают ее слова «Вести.ру».

Напомним, в конце октября Трусова на втором этапе Гран-при в Канале обновила два мировых рекорда по числу набранных баллов в произвольной программе и по сумме двух программ.

В начале октября 15-летняя Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила четыре четверных прыжка в одной программе.