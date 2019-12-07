Путин и Лукашенко договорились о новой встрече по интеграции России и Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести новую встречу для обсуждения вопросов интеграции, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам российско-белорусских переговоров.

«У президентов запланирована уже встреча на 20 декабря, она состоится в Санкт-Петербурге. Если потребуется, то председатели правительств и президент могут по этим линиям созвониться, могут еще даже провести дополнительную встречу», – приводит слова Орешкина ТАСС.

Напомним, в субботу в Сочи состоялись российско-белорусские переговоры на уровне президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также делегаций двух стран.

В начале переговоров российский лидер отметил значимость встречи в канун 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. А Лукашенко назвал условие интеграции Белоруссии с Россией.

В ходе переговоров Россия и Белоруссия серьезно сблизили позиции по нефти и газу.

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