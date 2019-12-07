Названы самые высокооплачиваемые музыканты 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes.

Тейлор Свифт – 29-летняя кантри-поп-исполнительница. За 2019 год она заработала около 185 млн долларов.

На второй строчке рейтинга, опубликованного на сайте Forbes,расположился рэпер Канье Уэст, чей заработок составил 150 млн долларов.

Третье место занял британский поп-певец, лауреат премии Grammy Эд Ширан (110 млн долларов).

На четвертом месте оказалась рок-группа The Eagles (100 млн долларов), на пятом – певец Элтон Джон (84 млн долларов), а шестое место разделили исполнители Jay-Z и Бейонсе (81 млн долларов).

Замыкает перечень с доходом в 36 млн долларов хип-хоп трио Migos, стоящее на 40 месте.

Ранее украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, стала лучшей российской исполнительницей по версии MTV Europe Music Awards.