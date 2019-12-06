Число жертв пожара в Одессе увеличилось

В результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибли четыре человека, сообщила государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Накануне одна женщина скончалась в больнице, позже тело еще одного погибшего было найдено при проведении поисковых работ. 6 декабря при разборе завалов обнаружены тела еще двух человек. При этом до сих пор судьба 11 человек остается неизвестной, говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Всего при пожаре пострадали 30 человек, из них в больницах к настоящему моменту остаются 18 пострадавших.

«Осуществлен разбор конструкции верхней части здания, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, продолжается разбор конструкции на уровне второго и цокольного этажа, арочного прохода во внутренний двор», – говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, в среду произошел пожар в здании колледжа в Одессе. Причиной возгорания называли электрообогреватель, которым пользовались преподаватели – в здании не было отопления. По другой версии, пожар мог случиться из-за сломанного удлинителя.

Начальник областного управления национальной полиции Украины Олег Бех рассказал, что следователи изучают две версии пожара в Одессе, в том числе – умышленный поджог.