«Суперджет» экстренно приземлился во Внуково

«Суперджет» вынужденно приземлился во Внуково из-за падения давления в гидросистеме, сообщил источник в экстренных службах.

«Во Внуково после взлета самолет «Сухой Суперджет-100» совершил благополучную вынужденную посадку. Причиной посадки стало падение давления в гидросистеме», – сказал собеседник ТАСС.

Самолет является собственностью авиапредприятия «Газпромавиа».

Ранее «Суперджет» авиакомпании «Ямал» сообщением Тюмень – Санкт-Петербург совершил аварийную посадку в Тюмени. До этого сообщалось, что у судна отказал двигатель. На борту находились 80 пассажиров и членов экипажа. Позже назвали причину отказа силового агрегата.