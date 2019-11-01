Названа причина отказа двигателя у «Суперджета»

Авиакомпания «Ямал» назвала причину отказа двигателя «Суперджета», совершившего экстренную посадку в аэропорту Рощино в Тюмени.

По данным авиакомпании, причиной отказа двигателя самолета стало попадание птицы, передает ТАСС.

Также стало известно, что никто из пассажиров этого рейса в помощи не нуждается. «МЧС покидает аэропорт. Самолет благополучно сел. Пассажиры в помощи не нуждаются», – сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ранее самолет авиакомпании «Ямал» сообщением Тюмень – Санкт-Петербург совершил аварийную посадку в Тюмени. До этого сообщалось, что у судна отказал двигатель. На борту находились 80 пассажиров и членов экипажа.

Напомним, летом 2019 года самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы. В результате двигатели отказали и произошло возгорание силовых установок.

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