«Суперджет» с отказавшим двигателем совершил посадку в Тюмени

«Суперджет» авиакомпании «Ямал» приземлился в аэропорту Тюмени с отказавшим двигателем, пишут СМИ со ссылкой на источники в авиационных службах.

«Самолет «Суперджет» приземлился в аэропорту Тюмени. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», – сказал собеседник ТАСС.

По его словам, борт на полосе встречали представители экстренных служб.

Он добавил, что из-за отказа двигателя самолет встречали на полосе представители экстренных служб.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Ямал» сообщением Тюмень – Санкт-Петербург готовится к аварийной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя. На борту судна находились 80 пассажиров и членов экипажа.

В авиакомпании заверили, что воздушное судно может приземлиться благополучно с одним работающим двигателем.