Авиакомпания оценила шансы «Суперджета» приземлиться с одним двигателем

В авиакомпании «Ямал» сообщили, что самолет Sukhoi Superjet 100, у которого отказал левый двигатель, сможет нормально сесть в Тюмени и с одним двигателем.

В авиакомпании также заявили, что самолет приземлится в Тюмени примерно через полтора часа, сообщает ТАСС.

Кроме того, информацию о том, что на борту «Суперджета» произошла техническая неполадка, подтвердили и в ГУ МЧС по Тюменской области.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Ямал» сообщением Тюмень – Санкт-Петербург готовится к аварийной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя. На борту судна находятся 80 пассажиров и членов экипажа.

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