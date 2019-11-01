«Суперджет» готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя

Самолет Sukhoi Superjet 100 готовится к экстренной посадке в Тюмени. Предварительная причина – отказ одного из двигателей.

«Самолет авиакомпании «Ямал» сообщением Тюмень – Санкт-Петербург готовится к аварийной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя. Это предварительные данные», – сказал представитель экстренных служб региона, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на борту находятся 80 пассажиров и членов экипажа. Сейчас самолет вырабатывает топливо.

Ранее авиационный эксперт, анализируя экстренную посадку «Суперджета» в Самаре из-за двигателя, отметил, что данное судно обладает вполне надежным двигателем, и проблемы с ним случаются не чаще, чем с аналогами на самолетах европейских и американских компаний.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек.

Межгосударственный авиационный комитет публиковал предварительный отчет о причинах крушения SSJ-100 в Шереметьево. Следователи полагают, что главной причиной трагедии была ошибка пилотов.