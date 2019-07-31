Авиационный эксперт оценил экстренную посадку «Суперджета» в Самаре из-за двигателя

Sukhoi Superjet 100 обладает вполне надежным двигателем, и проблемы с ним случаются не чаще, чем с аналогами на самолетах европейских и американских компаний, рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Авиа.ru Роман Гусаров.

В ночь со вторника на среду самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Краснодара в Тюмень, экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч. Причиной незапланированной посадки была вибрация в двигателе.

«Sukhoi Superjet оснащен современным двигателем, произведенным на российско-французском предприятии Powerjet. Половину двигателя производят во Франции, половину в России. У двигателя хорошие характеристики, он сертифицирован в Европе», – сообщил авиаэксперт.

Эксперт предположил, что в данной ситуации пилоты отключили неисправный двигатель и сели на втором.

«Если в двигателе что-то неисправно, возникает повышенная вибрация. При этом датчики сигнализируют об этом, и экипаж двигатель отключает. Ситуация нештатная, но не опасная для самолета, потому что современный самолет вполне способен продолжать стабильный полет на одном двигателе», – пояснил Гусаров.

Гусаров добавил, что не стоит придавать особого значения инцидентам с «Суперджетом» и искать каких-либо негативных тенденций.

«Если заглянуть в официальную статистику, которая проходит по служебным каналам Росавиации, то мы увидим за этот же период аналогичные события с самолетами американского и европейского производства. Просто такие сообщения чаще всего остаются незамеченными», – говорит эксперт.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек.

В июле глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что авиакатастрофа не повлияла на интерес как иностранных, так и отечественных компаний к самолету, однако позже стало известно, что в первом полугодии 2019 года выручка АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) от производства и поставок «Суперджетов» упала в семь раз.