Выручка от продаж «Суперджетов» за первые полгода сократилась в семь раз

АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) в первом полугодии 2019 года снизило выручку от производства и поставок «Суперджетов» более чем в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут СМИ со ссылкой на отчетность предприятия.

Прибыль в первом полугодии снизилась до 2,05 млрд рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на отчет ГСС. Общая выручка сократилась почти вчетверо, до 4,2 млрд рублей, услуги обслуживания принесли 2,06 млрд рублей против 1,09 млрд в 2018 году.

Чистый убыток ГСС в годовом выражении увеличился на 33%, до 1,07 млрд рублей.

Напомним, 5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. В результате трагедии погиб 41 человек.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в июле сообщал, что эта авиакатастрофа не повлияла на интерес как иностранных, так и отечественных компаний к самолету.