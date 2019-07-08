Выяснились последствия катастрофы в Шереметьево для спроса на «Суперджет»

Катастрофа Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в столичном Шереметьево в начале мая не повлияла на интерес как иностранных, так и отечественных компаний к самолету, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Нет. С точки зрения иностранных заказчиков, да, собственно, и российских, на которых мы рассчитывали изначально, у всех сохраняется и потребность, и желание приобрести самолеты», – приводит его слова РИА «Новости».

Мантуров отметил, что «Суперджет» находится в «определенной очень узкой нише», что и является главной проблемой самолета. «Критиковать руководителей за то решение, которое принималось в начале 2000-х годов, о разработке самолета именно в этой нише, я бы не стал», – добавил он.

Глава Минпромторга считает, что для наращивания компетенций нужно сначала освоить что-то меньшее для того, чтобы подойти к средне- и ближнемагистральному самолету.

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«Сегодня с набранными компетенциями мы уже уверенно осваиваем МС-21», – подчеркнул он.

Так, ранее гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил, что компания не отказывается от 100 новых самолетов Sukhoi Superjet 100 и готова подписать контракт по ним в этом году.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Мурманск, вернулся в «Шереметьево» после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. В результате трагедии погиб 41 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала действия экипажа «Суперджета».

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