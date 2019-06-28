«Аэрофлот» подтвердил планы на покупку 100 новых «Суперджетов»

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил, что компания не отказывается от 100 новых самолетов Sukhoi Superjet 100 и готова подписать контракт по ним в этом году.

Савельев сообщил, что график поставок 100 новых самолетов Sukhoi Superjet 100 и коммерческие условия контракта находятся в стадии проработки. Договоренности с «Объединенной авиастроительной корпорацией» о поставках SSJ-100 в 2019-2026 годах были достигнуты еще в сентябре 2018 года, передает «Интерфакс».

Уточняется, что сейчас у авиакомпании 49 SSJ-100, до катастрофы 5 мая их было 50.

Кроме того, Савельев добавил, что «Аэрофлот» не откажется и от 35 дополнительных МС-21. Сейчас МС-21 проходит испытания, а серийное производство намечено на 2021 год.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Мурманск, вернулся в «Шереметьево» после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. В результате трагедии погиб 41 человек.

В июне Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о причинах крушения.

Газета ВЗГЛЯД писала о содержании отчета.

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