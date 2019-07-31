«Суперджет» с 97 пассажирами экстренно приземлился в Самаре

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Краснодара в Тюмень, экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч, сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

Иванова сообщила, что в среду в 03.01 по местному времени (02.01 мск) в аэропорту Курумоч была объявлена тревога ГОРН-2 «в связи с тем, что воздушное судно Sukhoi Superjet 100 совершает экстренную посадку (...) в связи с неисправностью двигателя (вибрация)», передает ТАСС.

На борту находились 97 пассажиров, в том числе 18 детей. Самолет «благополучно приземлился в 03.17 (02.17 мск).

Самолет принадлежит авиакомпании «Азимут». Там сообщили, что рейс совершил посадку в Самаре «по техническим причинам, посадка прошла в штатном режиме».

«Резервный самолет, прибывший из Ростова-на-Дону, вылетел в Тюмень из Самары в 07.30 мск, вылет обратного рейса из Тюмени в Краснодар запланирован в 09:00», – добавили в пресс-службе компании.

Задержка рейса составит около 3,5 часа – изначально прибытие самолета было запланировано на 04.50 мск.

Авиакомпания «Азимут» – авиаперевозчик юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Авиапарк состоит из девяти самолетов Sukhoi Superjet 100. К 2022 году компания рассчитывает закупить еще семь таких самолетов.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек.

В июле глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что авиакатастрофа не повлияла на интерес как иностранных, так и отечественных компаний к самолету, однако позже стало известно, что АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) в первом полугодии 2019 года снизило выручку от производства и поставок «Суперджетов» более чем в семь раз.

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