Эксперт рассказал, как Россия может вернуть первенство в космосе

Космонавт Геннадий Падалка довольно точно подметил основные недостатки космической отрасли в России, но у страны есть ресурсы, чтобы вернуть себе лидерство в этой области, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Космонавт Геннадий Падалка заявил, что отечественная космическая промышленность отстает от других стран, потому что использует устаревшие технологии, теряет высококвалифицированных специалистов, а также неправильно расходует выделенные средства.

«В последние несколько лет нас радикально обогнал Китай, США давно были впереди, с Европой пока спорный вопрос. Но все страны, кроме России, демонстрируют быстрое наращивание космической активности, а у нашей динамика резко отрицательная», – рассказывает Моисеев.

Эксперт отмечает, что проблемы космической отрасли также связаны с падением эффективности запусков и потерей места единственного «перевозчика» космонавтов на МКС.

«Также у нас практически нет научного космоса, в то время, как у Индии, Японии, Китая он на очень большой высоте. Они летают к планетам, чего мы не делаем уже лет сорок, к кометам. Все наши проблемы Падалка обобщил, с чем я, в принципе, согласен», – говорит Моисеев.

Одна из первых задач, которые нужно решить, это описать руководству, президенту, обществу реальное положение дел, считает эксперт. Народ, как показывают опросы, считает, что Россия по космосу опережает всех, что ошибочно. До тех пор, пока у всех не будет понимания общей картины, ничего не изменится.

При этом Россия может быть в лидерах мировой космонавтики, уверен эксперт. Для этого у страны есть все ресурсы, что очень важно для космической отрасли, есть опытные кадры и неплохое техническое образование. Но для начала все-таки нужно остановить падение.

Ранее НАСА объявило об отказе от использования «Союзов» для доставки астронавтов на МКС. Этот шаг лишит Роскосмос ежегодного дохода в сотни миллионов долларов.