Космонавт Падалка раскрыл причины проблем России в космосе

Стагнация в космической отрасли России началась в начале 2000-х, причинами стали технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов, рассказал Герой России космонавт Геннадий Падалка.

«За последние два десятилетия отрасль действительно сильно сдала. Причин несколько. Во-первых, технологическое отставание: российский сегмент МКС построен по технологиям 1980-х годов. Перспективные, на наш взгляд, модули МЛМ и НЭМ (многофункциональный лабораторный модуль «Наука» и Научно-энергетический модуль) все еще на Земле, хотя должны были быть в составе нашего сегмента еще в 2008-2009 годах. Хорошо сделанный и надежный, но давно устаревший корабль «Союз» проходит бесконечные модернизации», – передает РИА «Новости» слова Падалки, который остается мировым рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе (878 суток за пять полетов).

Вторым негативным фактором, по словам Падалки, является «неэффективное и нецелевое использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли, в СМИ регулярно появляется об этом информация».

«В-третьих, нехватка квалифицированных специалистов. Произошел существенный перекос в сторону управленцев, юристов, экономистов, финансистов. Топ-менеджмент в зарубежных космических агентствах и компаниях, как правило, профессионалы с отличным инженерно-техническим образованием, представители научных сообществ, специалисты в области прикладной физики. Кстати, это то, что было и в наших космических бюро и коллективах в 1960-1970-е годы, при наших выдающихся конструкторах Королеве, Глушко, Челомее», – добавил Падалка.

Напомним, ранее в декабре Падалка заявил, что конфликты между людьми и странами являются главной «катастрофой» для человечества.

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