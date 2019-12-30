Космонавт Падалка раскрыл причины проблем России в космосе

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30 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 11:36  |  vz.ru
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Откуда у рубля столько силы перед нефтью

Рубль в 2019 году стал самой крепкой валютой среди развивающихся странФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль в 2019 году оказался устойчив к колебаниям нефтяных цен. Даже когда дроны атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии и котировки черного золота пошли вверх, рубль оставался невозмутим. Как же ему удалось отвязаться от прямой нефтяной зависимости? И чем российская валюта удивит в новом году?  Подробности...
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Россияне избавились от «черных очков»

Россияне стали замечать позитивные усилия властейФото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
2019 год начинался для российской власти с вызовов. После пенсионной реформы снижались рейтинги, другая реформа – мусорная – только вступала в силу. Однако завершается год для власти весьма удачно. Рейтинги снова выросли, протесты пошли на убыль, а в сентябре все кандидаты федерального центра с ходу выиграли губернаторские выборы с высокими результатами. В чем разгадка такого феномена? Подробности...
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Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке

Еще советский истребитель МиГ-31 делает «Кинжал» недосягаемым для СШАФото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Максимальная скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» будет увеличена до более чем 10 чисел Маха. США признают отставание от России в сфере гиперзвуковых технологий на несколько лет, но проектируемой американцами ракете сулят возможность развивать скорость до 20 чисел Маха. Как долго Россия сможет сохранять лидерство в создании этих видов вооружений? Подробности...
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Почему Украина просит электричество у «агрессора»

Россию и Украину по-прежнему связывают многие связи, в том числе электрическиеФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Украина переживает очередной скандал, связанный с Россией. На этот раз речь идет о поставках в страну российской электроэнергии, и сам этот факт крайне возмущает особо отъявленных сторонников незалежности. Почему Киев не может обойтись без российского электричества и как на этом обстоятельстве наживался в том числе Порошенко? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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На теме еды в России хайп уже не поймаешь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вциомовские цифры забивают гвозди в крышку гроба любым попыткам эксплуатировать тему голода в России. За двадцать лет страна продуктового изобилия и продовольственного благополучия преодолела и изжила эту больную для себя тему. Подробности...
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Подвиг декабристов подготовил все беды ХХ века

Сергей Худиев, публицист, богослов
Парадокс в том, что фрондирующая интеллигенция, в целом резко враждебная к советскому официозу, считала декабристов героями – и считает до сих пор. Это в силу извращенного представления о добре и зле: все, что плохо для русского государства – хорошо. Подробности...
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Половой акт может запросто превратиться в гражданский

Алексей Алешковский, сценарист
Правдивые истории смотреть всегда больно, потому что мы с детства знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Нам нужна только своя правда, и мы готовы на все, чтобы растоптать чужую. Потому что иначе ее придется принять. Подробности...
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    Столкновение военных России и США в Сирии

    Спасибо американцам за наши Курилы

    Права пассажира поезда, о которых мало кто знает

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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
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              Космонавт Падалка раскрыл причины проблем России в космосе

                 30 декабря 2019, 10:06
              Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

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              Стагнация в космической отрасли России началась в начале 2000-х, причинами стали технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов, рассказал Герой России космонавт Геннадий Падалка.

              «За последние два десятилетия отрасль действительно сильно сдала. Причин несколько. Во-первых, технологическое отставание: российский сегмент МКС построен по технологиям 1980-х годов. Перспективные, на наш взгляд, модули МЛМ и НЭМ (многофункциональный лабораторный модуль «Наука» и Научно-энергетический модуль) все еще на Земле, хотя должны были быть в составе нашего сегмента еще в 2008-2009 годах. Хорошо сделанный и надежный, но давно устаревший корабль «Союз» проходит бесконечные модернизации», – передает РИА «Новости» слова Падалки, который остается мировым рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе (878 суток за пять полетов).

              Вторым негативным фактором, по словам Падалки, является «неэффективное и нецелевое использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли, в СМИ регулярно появляется об этом информация».

              «В-третьих, нехватка квалифицированных специалистов. Произошел существенный перекос в сторону управленцев, юристов, экономистов, финансистов. Топ-менеджмент в зарубежных космических агентствах и компаниях, как правило, профессионалы с отличным инженерно-техническим образованием, представители научных сообществ, специалисты в области прикладной физики. Кстати, это то, что было и в наших космических бюро и коллективах в 1960-1970-е годы, при наших выдающихся конструкторах Королеве, Глушко, Челомее», – добавил Падалка.

              Напомним, ранее в декабре Падалка заявил, что конфликты между людьми и странами являются главной «катастрофой» для человечества.

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