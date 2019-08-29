Чем Европа и США хотят заменить российские «Союзы»?

Европейское космическое агентство (ЕКА) решило отказаться от использования российских пилотируемых кораблей «Союз» для доставки своих астронавтов на МКС. Теперь все европейцы будут летать к станции на американских кораблях. В этом нет ничего удивительного – европейцы, как и канадцы c японцами, попадают на МКС по американской квоте, то есть платят за них американцы. Такая практика появилась еще во времена программы Space Shuttle – ЕКА, а также канадцы с японцами решили работать со Штатами по бартерному принципу: они поставляли американцам оборудование, а те оплачивали полеты их астронавтов.

И в последние годы сумма для Роскосмоса получалась приличная – в среднем от 300 до 600 млн долларов. За подготовку и полет одного астронавта НАСА платило около 80 млн, а всего за последние 12 лет, по подсчетам американских СМИ, американское агентство перечислило Роскосмосу 3,3 млрд долларов. То есть 3% от годового бюджета НАСА уходит России. А для Роскосмоса с его куда более скромными возможностями эти выплаты и вовсе составляли до 10% бюджета. Так что отказ от «Союзов» может больно ударить по карману.

Россия стала монополистом на рынке космических перевозок в 2011 году, когда Штаты свернули программу Space Shuttle. Шаттлы были неоправданно дорогими для обычного космического «челнока», а другие свои задачи они давно выполнили. Программу могли прикрыть и раньше, но корабли отлично подошли для доставки на орбиту модулей формировавшейся МКС.

Обмен космонавтами страны начали практиковать еще в 90-е – россияне летали на шаттлах, американцы – на «Союзах», и тогда разменной монетой был лишь приобретаемый опыт. Все изменила катастрофа шаттла Columbia в 2003 году – НАСА на два года заморозило полеты по программе, и тогда главным «челноком» стал «Союз». Сохранился этот порядок и после возобновления американской программы.

Пилотируемые «челноки»

Пилотируемый космический корабль – вещь довольно дорогостоящая, к тому же требующая огромного опыта и больших денег. Проектов было множество, но, как мы видим, все по-прежнему летают на «Союзах». Свой многоразовый корабль еще с середины 80-х пытались создать французы, британцы, немцы, японцы – и везде либо не хватало знаний, что приводило к ошибкам в испытаниях, либо попросту финансирования.

Сейчас альтернатив «Союзу» всего две – и обе американские.

В США всерьез озаботились проблемой в 2006 году, когда стало окончательно ясно, что будущего у Space Shuttle нет. В НАСА задумались над тем, как быть дальше, и решили отдать низкую околоземную орбиту, Луну и даже в перспективе МКС на откуп «частникам», а самим сосредоточиться на глобальных задачах – например, на исследовании Марса, Луны и Титана.

Сначала агентство открыло конкурс на производство грузовых беспилотников. Он оказался довольно успешен – уже в 2010 году появился частично профинансированный НАСА Dragon от SpaceX, еще через три года в космос полетел Cygnus от Orbital. Далее настал черед пилотируемых «челноков» для доставки экипажей. В 2010 году несколько компаний получили одобрение агентства на соответствующие разработки, а еще через четыре года НАСА объявило двух победителей конкурса: это были Boeing (CST-100 Starliner) и SpaceX (Crew Dragon). Без обиженных не обошлось: Sierra Nevada Corporation, давно трудившаяся над своей Dream Chaser (копией нашего «Бурана»), даже подала на агентство в суд, желая оспорить результаты конкурса, но безрезультатно. В итоге ее корабль пришлось переориентировать на другие цели.

Ожидалось, что американцы отправятся на МКС на собственном корабле уже этим летом, однако сроки постоянно переносятся, и вполне вероятно, что полетят они только в следующем году. Сначала сроки перенесли на ноябрь, сейчас уже идут разговоры о конце декабря. И это речь о Crew Dragon, Starliner пока не может совершить даже полет без экипажа – в последний раз запуск передвинули на октябрь.

Crew Dragon

Задумка Илона Маска была довольно амбициозной – создать многоразовый пилотируемый корабль, который сможет не только доставлять космонавтов на МКС, но и развлекать туристов – в частности, «катать» их вокруг Луны, Земли.

Создание Crew Dragon шло пять лет. В марте 2019-го детище Илона Маска пристыковалось к МКС с грузом и манекеном Рипли на борту, а затем благополучно вернулось на Землю. Казалось, что пора запускать экипаж. Однако в апреле во время испытаний двигателей системы аварийного спасения экипажа произошел взрыв, что отбросило разработчиков назад.

Boeing Starliner

Корабль будет максимально похож на Crew Dragon, но уже сейчас он проигрывает ему в мелочах. И это при сильно большей стоимости (4,8 млрд против 3,1). У продукта SpaceX будет «багажник» на 14 м³ (у Starliner – нет), более длительное время в космосе – автономный полет в течение недели и до двух лет в составе МКС (у Boeing – до 60 часов и 210 дней соответственно). Садиться капсулы тоже будут по-разному: Starliner – на сушу, Crew Dragon – на воду, откуда ее будет доставать специальный корабль.

Orion

В США есть еще один проект, который с середины нулевых разрабатывает Lockheed Martin – Orion, готовую к полету капсулу создали всего месяц назад. Изначально предполагалось, что именно он придет на смену шаттлам. Однако разработка затянулась, а затем и у НАСА цели сместились на освоение дальнего космоса. В итоге Orion переориентировали на длительные автономные полеты. Он сможет находиться в космосе до трех недель, что позволит ему летать и к Луне, и к Марсу. Сейчас «Орион» – по сути, единственный корабль, с которым связывают грядущие миссии на Красную планету.

Что не так с «Союзом»?

Сейчас космонавты летают на пятом поколении корабля – «Союз-МС». В техническом плане с ним все нормально: специалисты утверждают, что от первоначального «Союза» 60-х годов там не осталось и винтика – все системы абсолютно новые и современные. По параметрам полета корабль тоже не уступает американским конкурентам и даже в чем-то их превосходит: ресурс полета у него 200 суток, одну-две недели он может проводить в космосе автономно (рекорд – 17 дней), грузовой отсек тоже есть – небольшой, правда (200 кг). Но критики напоминают, что даже при всех его плюсах корабль уже морально устарел. Из точки А в точку Б он вас доставит, но о комфорте можете забыть.

«Внутри «Союза» слишком мало места, – говорил Би-би-си Андре Кейперс, нидерландский астронавт Европейского космического агентства (ЕКА). – Особенно неудобно себя чувствуешь в правом и левом креслах, куда, как правило, сажают высоких европейских и американских астронавтов».

«Спуск с орбиты и приземление напоминают по ощущениям жесткую автоаварию, – рассказывал итальянский астронавт Паоло Несполи той же Би-би-си. – Когда смотришь на аппаратуру внутри корабля, то думаешь – боже мой, да это музей технологий 1950-х».

Crew Dragon и Starliner, конечно, должны стать во всех смыслах лучше «Союза». Сравните хотя бы интерьер российского корабля с конкурентом от SpaceX. «Американцы» явно будут комфортнее, там поместится больше людей, один из них – Dragon – к тому же частично грузовой.

Да и главное – «Союз», в отличие от конкурентов, одноразовый. И хотя на первый взгляд это безусловный минус, пока он таковым не является.

Шаттлы тоже были многоразовыми, и где они теперь?

Программу свернули, поскольку она была убыточной – каждый пуск стоил от 500 млн до 1,3 млрд долларов, это абсолютно безумные даже по нынешним временам цифры. Дело в том, что плюсы от многоразового использования корабля проявятся только при нескольких условиях. Во-первых, это отсутствие необходимости в постоянном обслуживании между полетами, когда корабль не нужно регулярно ремонтировать за большие деньги. Во-вторых, регулярные запуски. НАСА планировало запускать шаттлы чуть ли не еженедельно, то есть до 60 раз в год – агентство думало, что будет большой спрос в доставке грузов на орбиту. Спроса не оказалось. В итоге вышло так, что максимальное число запусков в год за все время существования программы составило девять штук.

И вполне возможно, что такая же судьба ждет и Crew Dragon со Starliner, которые, кстати, уже обошлись НАСА в восемь миллиардов долларов. Одним из условий при разработке обоих кораблей была более низкая стоимость полета, чем на «Союзе» (82 млн долларов). В 2014 году Илон Маск утверждал, что одно место на Crew Dragon будет стоить около 20 млн, но только если запусков будет не менее четырех в год – и при полной загрузке корабля, то есть при семи членах экипажа. Только вот НАСА не планирует использовать более четырех мест – остальные компания в теории может продать туристам. В 2017 году в агентстве подсчитали, что полет на МКС группы из четырех астронавтов на Starliner обойдется в 654 миллиона, а на Crew Dragon – в 405. То есть 163 и 101 миллион на одного человека. Так что «Союзы» явно будут дешевле, даже при завышенной, как считают на Западе, планке стоимости. В ЕКА, кстати, уже сказали, что не против использовать российский корабль и дальше – если Роскосмос договорится об этом с НАСА.

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Еще один очень важный момент – надежность. «Союз», при всей его топорности, совершил уже более 130 полетов и давно зарекомендовал себя как проверенный аппарат. Crew Dragon и Starliner этим, конечно, похвастаться не могут. Так что любая авария на одном из них снова повернет головы в сторону российского корабля. Тот же голландец Кейперс рассказывал, что его жена хотела, чтобы он летел на МКС на «Союзе», а не на шаттле, поскольку российский корабль более безопасен. «Конструкция шаттла чрезвычайно сложна, постоянно что-то выходит из строя. Чрезмерная сложность приводит к дополнительным затратам», – добавлял Несполи.

Но время не стоит на месте, так что даже космические «маршрутки» должны меняться. «Союз», без сомнения, надежен, но он стал раритетной и потому слишком дорогой машиной. Он неэффективен, так как требует слишком больших расходов. Многие детали давно сняты с производства и делаются небольшими партиями только для «Союза», говорил в 2011 году известный космонавт Сергей Крикалев, нынешний исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам.

Так что и «Союзу», безусловно, давно пора на покой – недаром сейчас вовсю идет разработка «Федерации», которая будет способна подниматься не только к МКС, но и достигать Луны, Марса и астероидов.

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