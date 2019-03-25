США предложили российским космонавтам летать на Dragon 2 в обмен на места в «Союзах»

США предложили России обмениваться посадочными местами в новых американских пилотируемых кораблях и российских «Союзах», обмен будет исключительно бартерным, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Но при этом, что звучало как раз в диалоге с (руководителем пилотируемых программ НАСА Биллом) Герстенмайером … Они предложили и дальше летать смешанными экипажами. Грубо говоря, нефинансовый бартер, просто обмен кресло на кресло, вне зависимости от того, сколько стоит кресло», – сказал Рогозин, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что цена полета в российском корабле существенно дешевле, чем в новом американском Dragon 2 или Starliner. «Это моя экспертная оценка – 110-120 миллионов долларов за кресло (в новых американских кораблях). Если мы продаем за 80 миллионов, то, соответственно, мы имеем маржу достаточно большую. У нас минимум в два раза кресло дешевле», – сказал Рогозин.

Он отметил, что производство «Союзов» останется на уровне четырех кораблей в год. Места в них будут заняты либо американскими астронавтами, которые получат их в обмен на места для российских космонавтов в американских кораблях, либо туристами.

США свернули программу Space Shuttle в 2011 году. После этого единственными кораблями, доставляющими экипажи на МКС, остались российские «Союзы». В марте успешно состоялся испытательный полет нового корабля Dragon 2 компании SpaceX в беспилотном режиме. По неофициальной информации, первый полет нового корабля с экипажем планируется на июль 2019 года. Также компания Boeing готовит Starliner. Первый его полет без экипажа намечен на август.