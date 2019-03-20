Запуск кораблей Boeing Starliner к МКС отложен из-за проблем

Старт американского беспилотного корабля Starliner разработки компании Boeing к Международной космической станции (МКС) перенесен с апреля на август, причиной оказались проблемы при его наземных испытаниях, сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

«Американская сторона уведомила российскую, что запуск беспилотного корабля Starliner отложен на 17 августа из-за проблем, возникших при наземных испытаниях корабля», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, пилотируемый запуск корабля Starliner также перенесен с августа на более поздний срок.

Ранее запуск корабля уже переносился – Starliner должен был отправиться к МКС 28 марта.

Также сообщалось, что в бюджете НАСА на 2020-й финансовый год содержится упоминание о возможном заключении контракта с Роскосмосом на полеты американских астронавтов на МКС на российских кораблях «Союз» осенью 2019 года и весной 2020 года.