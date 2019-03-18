НАСА не стало отказываться от «Союзов» после успешного полета Dragon-2

В бюджете НАСА на 2020-й финансовый год содержится упоминание о возможном заключении контракта с Роскосмосом на полеты американских астронавтов на МКС на российских кораблях «Союз» осенью 2019 года и весной 2020 года, сообщается на сайте НАСА.

«НАСА также рассматривает заключение контракта с Роскосмосом на два дополнительных места на «Союзах» и связанные с этим услуги: одного – осенью 2019 года и одного – весной 2020 года», – передает ТАСС текст документа.

Это объясняется тем, что во время испытательных полетов американских кораблей Dragon-2 (Crew Dragon) компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing могут возникнуть проблемы. В результате астронавты могут не попасть на МКС, а это необходимо для поддержания работоспособности американского сегмента станции.

«Приобретение дополнительных мест гарантирует защиту от последствий отсутствия американского экипажа на МКС. Отсутствие членов американского экипажа в любой момент может привести к тому, что МКС перейдет в неработоспособное состояние», – подчеркивается в документе.

В июне 2019 года на корабле «Союз МС-11» с МКС на Землю должны возвратиться последние астронавты по контракту между НАСА и Роскосмосом. В декабре 2019 астронавты должны приземлиться на корабле «Союз МС-13», но уже по контракту НАСА и Boeing, получившей места на «Союзах» у РКК «Энергия» в счет оплаты долга за проект «Морской старт».

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летают только «Союзы», которые доставляют всех членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен к МКС 2 марта и впервые пристыковался к станции 3 марта.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новом корабле Илона Маска, на котором планируется запускать к МКС американских астронавтов.