Роскосмос обсудил с НАСА «перекрестные полеты» к МКС

Руководство Роскосмоса обсудило с замглавы НАСА Уильямом Герстенмайером условия осуществления «перекрестных полетов» к Международной космической станции (МКС), сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Речь идет о полетах российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских «Союзах», передает ТАСС.

«Стороны обсудили вопросы, касающиеся условий организации так называемых перекрестных полетов, в частности необходимость заключения соответствующего межагентского соглашения между госкорпорацией «Роскосмос» и НАСА», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, НАСА готово предоставить России сведения о новых американских кораблях, чтобы российские космонавты могли подготовится к полетам на них.

После того, как эти корабли будут «сертифицированы и продемонстрируют свою надежность», Роскосмос готов интегрировать их в программу МКС.

В марте глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о договоренностях с США обмениваться посадочными местами в новых американских пилотируемых кораблях и российских «Союзах».

Напомним, SpaceX сообщала о нештатной ситуации, которая произошла 20 апреля. Впервые в истории американской компании испытания закончились взрывом и потерей корабля.

В результате нештатной ситуации капсула корабля Crew Dragon (Dragon-2) была уничтожена.

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