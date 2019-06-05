Роскосмос обсудил с НАСА «перекрестные полеты» к МКС

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5 июня, среда  |  Последнее обновление — 09:27  |  vz.ru
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Как США толкают мировую экономику к новой рецессии

Борьба США с низкой инфляцией может привести к новой рецессии Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Не только высокая инфляция является проблемой, но и низкая. США опасаются попасть в ловушку низкой инфляции в течение ближайших десяти лет, пишет WSJ. Именно в такой ловушке в свое время оказалась Япония, которая вот уже несколько десятилетий не может из нее вылезти. Борьба США с этой напастью может иметь серьезные экономические последствия для всего мира.  Подробности...
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Россия должна добиться выдачи убийц спецназовца Белянкина

Один из задержанных по подозрению в убийстве Никиты БелянкинаФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Поиск убийц бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина остается в центре внимания общественности. От того, как быстро найдут и накажут виновных в смерти спецназовца, зависят далеко не только связи России с Арменией. На кону доверие людей к власти. И нет сомнений, что правоохранительные органы сделают все для быстрой поимки и экстрадиции убийцы в Россию. Подробности...
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Как потопленная британская подлодка усилила ВМФ СССР

Бои в Финском заливе стали одним из немногих столкновений между военно-морскими флотами Британии и РоссииФото: Н.Е. Бубликов, Г.В. Горшков
Сто лет назад, 4 июня 1919 года, моряки новорожденного советского флота одержали ключевую победу – эсминцы «Азард» и «Гавриил» потопили новейшую английскую субмарину L-55. Это событие знаменательно своим символизмом – нечасто русским случалось бить «англичанку» там, где она традиционно сильна, то есть в море. Но еще большее значение для России имели добытые таким образом технологии. Подробности...
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Что означают слова Трампа о «бегстве русских из Венесуэлы»

Российские военные советники остаются в ВенесуэлеФото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press
«Российские специалисты массово покидают Венесуэлу». Такими заявлениями сегодня бросаются не только крупные американские СМИ, но и президент США Дональд Трамп. Насколько достоверны подобные утверждения, как они связаны с переговорами Москвы и Вашингтона – и почему все эти вбросы делаются именно сейчас? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Как США хотят побеждать Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россию невозможно победить ударом в лоб, но ее можно перенапрячь и разбалансировать. Именно так развалили СССР – и именно так сотрудники научно-исследовательского центра RAND Corporation предлагают расправиться с современной Россией. Подробности...

Армяне заставят Россию ужесточить миграционную политику

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Мигранты России нужны, но миграция должна быть полностью контролируемой. Особенно – в криминальном смысле этого слова. Убийство спецназовца Никиты Белянкина может и должно стать поводом для ревизии отношений с соседями. Подробности...
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Монархия в топонимике полезна для российского сознания

Сергей Худиев, публицист, богослов
Символические акты – такие как присвоение аэропортам тех или иных имен – могут укреплять (или, наоборот, ослаблять) ткань общества, поэтому они очень важны, и горячность споров вокруг них показывает, что люди это чувствуют. Подробности...
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            Роскосмос обсудил с НАСА «перекрестные полеты» к МКС

            5 июня 2019, 08:53

            Текст: Евгения Шестак

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            Руководство Роскосмоса обсудило с замглавы НАСА Уильямом Герстенмайером условия осуществления «перекрестных полетов» к Международной космической станции (МКС), сообщили в пресс-службе госкорпорации.

            Речь идет о полетах российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских «Союзах», передает ТАСС.

            «Стороны обсудили вопросы, касающиеся условий организации так называемых перекрестных полетов, в частности необходимость заключения соответствующего межагентского соглашения между госкорпорацией «Роскосмос» и НАСА», – отметили в пресс-службе.

            Кроме того, НАСА готово предоставить России сведения о новых американских кораблях, чтобы российские космонавты могли подготовится к полетам на них.

            После того, как эти корабли будут «сертифицированы и продемонстрируют свою надежность», Роскосмос готов интегрировать их в программу МКС.

            В марте глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о договоренностях с США обмениваться посадочными местами в новых американских пилотируемых кораблях и российских «Союзах».

            Напомним, SpaceX сообщала о нештатной ситуации, которая произошла 20 апреля. Впервые в истории американской компании испытания закончились взрывом и потерей корабля.

            В результате нештатной ситуации капсула корабля Crew Dragon (Dragon-2) была уничтожена.

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