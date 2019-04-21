Запуск пилотируемого корабля Dragon-2 решили отложить из-за аварии на испытаниях

Из-за аварии при испытаниях двигателей системы аварийного спасения для пилотируемого космического корабля Dragon-2 первый его полет к МКС с экипажем, запланированный на июль, будет отложен, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Проводились испытания двигателей SuperDraco системы аварийного спасения корабля Dragon-2. Для этого использовался возвращаемый аппарат беспилотного корабля Dragon-2, совершившего в марте испытательный полет на МКС. В результате аварии произошел взрыв, который привел к уничтожению возвращаемого аппарата», – передает слова источника РИА «Новости».

Он отметил, что нужно теперь разобраться с причинами аварии при испытаниях, что потребует длительного времени.

«Ни о каком запуске корабля Dragon-2 в июле теперь речи идти не может. Не ранее конца года», – сказал источник.

По его словам, у компании Boeing в 2018 году также случилась нештатная ситуация во время испытаний системы аварийного спасения для пилотируемого корабля Starliner. Это тоже привело к отсрочке испытательных беспилотного и пилотируемого полетов.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, комментируя аварию при испытаниях двигателей Dragon-2, также предположил, что будет отсрочка в несколько месяцев.

В марте успешно состоялся испытательный полет нового корабля Dragon 2 компании SpaceX в беспилотном режиме. Ожидалось, что первый полет корабля с экипажем к МКС планируется на 25 июля 2019 года. Однако 20 апреля произошла авария при испытаниях двигателей системы аварийного спасения.